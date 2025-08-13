An der Börse kamen die Buchungszahlen und weitere Details zum dritten Quartal am Mittwoch gut an: Die Tui-Aktie gewann kurz nach Handelsbeginn rund zwei Prozent auf etwa 8,03 Euro und gehörte damit zu den stärksten Titeln im MDax , dem Index der mittelgrossen Werte. Allerdings wurde sie damit noch rund vier Prozent billiger gehandelt als noch zum Jahreswechsel.