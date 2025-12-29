Sechs «Terroristen» seien getötet worden, hiess es von Yerlikaya weiter. Sie seien türkische Staatsbürger gewesen. Sicherheitskräfte waren den Angaben nach in der Nacht in insgesamt 15 Provinzen des Landes gegen die Terrormiliz im Einsatz.
Der IS unterhält Netzwerke und logistische Strukturen in der Türkei. In den vergangenen Wochen berichteten türkische Medien über das Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen mehr als hundert mutmassliche IS-Mitglieder, die Anschläge auf Weihnachts- und Neujahrsfeiern geplant haben sollen./apo/DP/jha
(AWP)