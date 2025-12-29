In der Türkei sind bei einem Einsatz gegen mutmassliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nach Behördenangaben drei Polizisten getötet worden. Verdächtige hätten das Feuer auf die Polizisten bei einer Operation im westtürkischen Yalova eröffnet, teilte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya mit. Acht weitere Polizisten und ein Wachmann seien bei dem Vorfall zudem verletzt worden.