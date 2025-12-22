Türkei: Kurden verzögern Eingliederungsprozess

Nach dem Umbruch in Syrien vor rund einem Jahr hatten sich die aktuelle Übergangsregierung und die kurdisch geführten SDF auf eine Eingliederung der SDF-Kämpfer in die Armee geeinigt. Details dazu, wie das genau geschehen sollte, blieben unklar. Die SDF kontrollieren den Nordwesten Syriens. Dort haben sie sich eine eigene Verwaltung aufgebaut. Während des Bürgerkriegs kämpften die SDF mit US-Unterstützung gegen die Terrormiliz Islamischer Staat.