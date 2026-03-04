Der Türkei sei das Recht vorbehalten, auf «jede Art von feindlicher Haltung gegenüber unserem Land entsprechend zu reagieren», hiess es aus dem Ministerium weiter. Jeder notwendige Schritt werde getan um den Luftraum und das Land zu schützen. Alle Seiten seien dazu aufgefordert «von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Ausweitung der Konflikte in der Region führen könnten».
Die Türkei verhält sich im Krieg gegen den Iran neutral und hat sich lange um eine diplomatische Lösung des Konflikts bemüht. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte sich am Wochenende besorgt über die amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran gezeigt und alle Seiten zur Zurückhaltung aufgerufen. Er warnte, der Nahe Osten, könnte zu einem «Feuerring» werden, sollte der Konflikt nicht eingedämmt werden./mee/DP/mis
(AWP)