Die Teuerung in der Türkei hat sich im März weiter verstärkt. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich um 68,5 Prozent, wie das nationale Statistikamt am Mittwoch in Ankara mitteilte. Bereits im Februar war die Inflationsrate gestiegen, und zwar auf 67,07 Prozent. Analysten hatten für März einen noch stärkeren Anstieg der Teuerung erwartet. Sie waren im Schnitt von 69,1 Prozent ausgegangen.