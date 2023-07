Die Türkei will Saudi-Arabien Drohnen verkaufen. Dazu sei der "grösste Verteidigungs- und Luftfahrtexportvertrag in der Geschichte der Republik Türkei" abgeschlossen worden, twitterte der Chef des Drohnenherstellers Baykar, Haluk Bayraktar, am Dienstag. Dazu zählten auch Aufklärungs- und Kampfdrohnen des Typs Akinci. Zum Umfang des Geschäfts wurden keine Angaben gemacht.

18.07.2023 13:29