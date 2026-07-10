Die Türkei versorgt das Gebiet im Norden der Mittelmeerinsel, der nur von Ankara als Türkische Republik Nordzypern anerkannt wird, bereits über eine Unterwasserpipeline mit Wasser.
Der türkische Vizepräsident Cevdet Yilmaz unterzeichnete das Abkommen während eines Besuchs in Nordzypern und bezeichnete das Projekt als «historische» Initiative. Energieminister Alparslan Bayraktar, der Yilmaz begleitete, erklärte auf der Plattform X, die Türkei betrachte die Energiesicherheit Nordzyperns als «untrennbaren Teil» ihrer eigenen.
«TRT» berichtete, die Pipeline könne auch zum Transport von Erdgas in die Türkei genutzt werden, falls in Zukunft im östlichen Mittelmeer wirtschaftlich nutzbare Vorkommen entdeckt würden.
Zypern ist nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention 1974 de facto geteilt. Der Norden ist bis heute von türkischen Truppen besetzt./lig/DP/he
(AWP)