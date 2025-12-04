Türkei will vermehrt auf eigene Ressourcen setzen

Um die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren, setzt die Türkei auch auf eine zunehmende Ausbeutung von eigenen Ressourcen, etwa von Gas aus dem Schwarzen Meer. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte vor fünf Jahren die Entdeckung von 320 Milliarden Kubikmetern Gas vor der türkischen Nordküste verkündet. Die Förderung begann 2023. Während bislang nur ein kleiner Teil des Gasbedarfs aus dem Schwarzen Meer bedient werden kann, strebt die Regierung bis 2028 an, 25 Prozent des heimischen Bedarfs aus dem sogenannten Sakarya Gasfeld zu decken.