Nach ihrer Auflösungsankündigung könnte die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK laut türkischer Darstellung in den kommenden Tagen mit einer Waffenniederlegung beginnen. Auf die Frage, ob es einen Zeitplan für die Entwaffnung der PKK gebe, antwortete der Sprecher der Regierungspartei AKP in Ankara: «Wir befinden uns in einer Phase, in der alles in wenigen Tagen Realität werden kann. Daher werden die kommenden Tage von entscheidender Bedeutung für eine terrorfreie Türkei sein», wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.