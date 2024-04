Mit einem neuen Wirtschaftskorridor aus Strassen und Schienen will die Türkei mithilfe des Irak und dessen Häfen enger mit der Golfregion zusammenwachsen und den gemeinsamen Handel vorantreiben. Beim Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Montag im Irak hätten Vertreter der beteiligten Länder eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, teilte das Büro von Iraks Regierungschef Mohammed al-Sudani am Dienstag mit. Auch Minister Katars und der Vereinigten Arabischen Emirate unterzeichneten die Erklärung. Die beiden reichen Golfstaaten sind mögliche Geldgeber des Projekts mit Kosten von schätzungsweise 20 Milliarden US-Dollar.