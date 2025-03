Seit der Festnahme des Oppositionspolitikers am vergangenen Mittwoch gehen in Istanbul, Ankara, Izmir und anderen Städten trotz Verboten Zehntausende Menschen auf die Strasse. Teilweise gab es heftige Auseinandersetzungen zwischen Einsatzkräften und Demonstrierenden. Seit Beginn der Proteste wurden laut Innenministerium mehr als 1.400 Menschen festgenommen, darunter mindestens zehn Journalisten und Fotografen. Noch immer in Gewahrsam sind demnach 979 Menschen.