Mehr als 90 Prozent der Medien stehen in der Türkei direkt oder indirekt unter dem Einfluss der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Medienhäuser gehören in der Regel zu grossen Holdings, die noch in anderen Sektoren wie etwa der Energiewirtschaft aktiv und daher abhängig von staatlichen Aufträgen sind. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen liegt die Türkei auf Platz 158 von 180.