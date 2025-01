Syrer aufgeregt über Rückkehr

Die 14-jährige Syrerin Fatma Zehra sagte Anadolu, sie sei mit ihrer Familie mit zwei Jahren in die Türkei gekommen und sehe ihr Heimatland nun zum ersten Mal. Der Passagier Ahmet Kiraz sagte, er lebe seit 2012 in der Türkei und habe sich dort ein Leben aufgebaut. Er habe schon keine Hoffnung mehr gehabt, dass er einmal nach Syrien zurückkehren könne. «Ich fühle mich wie in einem Traum», sagte er.