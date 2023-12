Der 66-Jährige legte am Mittwoch vor Präsident Andrzej Duda den Amtseid ab und wird somit als neuer Regierungschef zum EU-Gipfel nach Brüssel reisen. Das Parlament hatte am Dienstagabend seine Koalition in einer Vertrauensabstimmung bestätigt. Damit kommt es nach acht Jahren Regierungszeit der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) zum Machtwechsel in Polen. Mit der neuen Regierung könnte der jahrelange Streit zwischen der EU und Polen etwa über die umstrittene Justizreform und die Zuteilung von eingefrorenen EU-Mitteln in Milliarden-Höhe enden.