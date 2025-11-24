Tusk: Punkt zu europäischen Kampfjets ist gestrichen

Ein in seinem Land besonders kritisierter Punkt sei gestrichen worden, sagte der Warschauer Regierungschef. Es ging um die mehrdeutige Forderung, dass europäische Kampfflugzeuge in Polen stationiert werden sollen. Dies liess sich als Forderung nach einem Ende der Luftpatrouillen von Nato-Staaten über den baltischen Staaten interpretieren. Eine andere Lesart war, dass die Ukraine die Flugzeuge, die sie in Europa kaufen will, ausserhalb des Landes in Polen stationieren soll. Dieser Punkt sei wohl auf russisches Betreiben in den Plan geraten und eine Falle, sagte Tusk./fko/DP/stw