Nach dem Eindringen russischer Kampfdrohnen in den polnischen Luftraum habe es mehr als nur Solidaritätsbekundungen gegeben, erklärte Tusk. Er nannte aber keine Details zu der angebotenen Unterstützung. Erstmals in mehr als dreieinhalb Jahren des russischen Angriffskrieges hatten die polnische Luftwaffe und in Polen stationierte Nato-Kräfte russische Drohnen abgeschossen.