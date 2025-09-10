Nach dem Eindringen russischer Kampfdrohnen in den polnischen Luftraum habe es mehr als nur Solidaritätsbekundungen gegeben, erklärte Tusk. Er nannte aber keine Details zu der angebotenen Unterstützung. Erstmals in mehr als dreieinhalb Jahren des russischen Angriffskrieges hatten die polnische Luftwaffe und in Polen stationierte Nato-Kräfte russische Drohnen abgeschossen.
Präsident Nawrocki telefoniert mit Trump
In dem Bemühen, internationale Unterstützung zu mobilisieren, telefonierte der polnische Staatschef Karol Nawrocki mit US-Präsident Donald Trump, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete. Für Donnerstagnachmittag berief Nawrocki den polnischen Rat für nationale Sicherheit ein./fko/DP/nas
(AWP)