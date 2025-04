Homologation - so nennt man die grundsätzliche Zulassung eines Fahrzeugmodells zum Verkauf in einem Land oder Gebiet wie der EU - gehört zu den zentralen Geschäftsfeldern des Tüv Süd. Das Unternehmen fertigt dabei die Gutachten für die Autokonzerne an, bei denen die Fahrzeuge nach den Regeln der Länder oder in diesem Fall der EU geprüft werden - die Experten des Tüv Süd müssen diese Regeln also bestens kennen.