Der Neukundenzustrom von neuen Fernsehnutzern hat dem Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet im ersten Halbjahr Rückenwind beschert. Der Umsatz stieg zwischen Januar und Juni gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 3,3 Prozent und kratzte damit an der Zwei-Milliarden-Euro-Marke, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Büdelsdorf veröffentlichte.