Carolin Kebekus und ihr Bruder David haben nach dem sehr guten Start ihrer neuen ProSieben-Show jetzt mit der zweiten Ausgabe am Dienstagabend so einige Zuschauer verloren. In der für Werbeumsätze wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sank der Marktanteil für «Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show» von 12,7 Prozent (540'000 Zuschauer) in der vergangenen Woche auf aktuell 9,4 Prozent (400'000 Menschen). Im Gesamtpublikum kam die Wettkampfsendung nunmehr noch auf 660'000 Zuschauer (3,2 Prozent). Zum Start waren es noch 1,03 Millionen (4,8 Prozent) gewesen.

06.09.2023 13:08