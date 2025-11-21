Euronews ist ein privates Medienunternehmen mit Sitz in Lyon und einem zentralen Newsroom in Brüssel. Der Sender wurde 1993 von zahlreichen öffentlich-rechtlichen Sendern gegründet, um die europäische Identität und Integration zu stärken. Es gibt Programme in zahlreichen Sprachen, darunter auch Deutsch. Euronews erreicht nach eigenen Angaben 400 Millionen Haushalte in 160 Ländern./svv/DP/jha