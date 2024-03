Twint werde als «Top-Unternehmen» gesehen, das bessere Leistungen anbiete als andere Unternehmen der Branche, teilte GfK Switzerland am Donnerstag mit. Insbesondere die unter 30jährigen bewerteten Twint ausgesprochen gut. Die nun noch auf dem dritten Platz rangierende Migros sei zwar noch immer das Unternehmen, mit dem sich Schweizerinnen und Schweizer am stärksten identifizieren könnten. Sie habe aber insbesondere bezüglich der «sozialmoralischen Wertschätzung» verloren, so die Konsumforscher.