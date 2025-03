Rispy bringt umfangreiche Erfahrung im Marketing mit, wie es in der Mitteilung vom Dienstag heisst. Vor ihrem Wechsel zu 20 Minuten war sie bei der Migros in verschiedenen Positionen im Marketing tätig. In ihrer neuen Funktion trägt sie die Verantwortung für sämtliche Marketingaktivitäten bei 20 Minuten.