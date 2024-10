Die Zahl der Entlassungen in den Redaktionen der Deutschschweiz und der Romandie beläuft sich auf 17, davon 9 in der Deutschschweiz und 8 in der Romandie, wie Tamedia am Dienstag mitteilte. Ursprünglich hatte das Verlagshaus Ende August den Abbau von 90 Vollzeitstellen in den Redaktionen angekündigt. Durch interne Versetzungen und Fluktuationen reduzierte sich die Zahl bis zum Beginn der Konsultation auf rund 55 Vollzeitstellen.