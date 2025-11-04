Der Stellenabbau erfolge im Zuge einer Fokussierung auf das Kerngeschäft. Dazu werde das Geschäftsfeld Regionalverkauf inklusiv der Sparte «Ad Unit» eingestellt, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Nun konzentriere sich die Goldbach Group auf die Weiterentwicklung der Bereiche TV, Aussenwerbung, Digital und Audio.