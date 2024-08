Zu verdanken sei dies insbesondere dem per April 2023 übernommenen Aussenwerbeunternehmen Clear Channel Schweiz, das erstmals für sechs Monate im Abschluss enthalten ist, wie die TX Group am Dienstag in ihrer Medienmitteilung zum Halbjahresabschluss schreibt. Organisch verminderte sich der Umsatz um 6,3 Prozent. Rückläufig waren dabei sowohl die Werbeeinnahmen bei Tamedia und 20 Minuten wie auch das Druckgeschäft.