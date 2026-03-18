Für das abgelaufene Jahr weist die vor allem für ihre Medienmarken «20 Minuten» oder «Tages-Anzeiger» bekannte TX Group einen Umsatz von 873,1 Millionen Franken aus. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von 7,3 Prozent, wie TX am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Alle Segmente weisen rückläufige Zahlen aus, am grössten war das Umsatzminus bei der Werbevermarkterin Goldbach.