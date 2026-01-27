Der angekündigte Personalabbau werde vor allem in den kommerziellen Bereichen der Deutsch- und Westschweiz stattfinden, präzisierte Tamedia-Sprecher Edi Estermann auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die 2024 mit den Arbeitnehmervertretern vereinbarte Beschäftigungsgarantie für Journalistinnen und Journalisten bis September 2026 halte das Medienhaus nach wie vor ein.