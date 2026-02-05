Die Adunit-Software für Agenturen, Publisher, Vertriebsnetze und KMU sei eine optimale Ergänzung für Ringier Advertising: Sie mache insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) die Buchung künftig einfacher.
Mit der Transaktion wechseln insgesamt 11 Mitarbeiter von Adunit zu Ringier Advertising. Für bestehende Adunit-Kunden bleibe alles beim Bewährten, hiess es: «Ansprechpartner, Service und laufende Kampagnen ändern sich nicht.» Ein Verkaufspreis wurde im Communiqué nicht genannt.
jb/hr
(AWP)