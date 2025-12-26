Dass Regierungen ihre Kritiker zum Schweigen brächten, sei ansonsten eher in Russland oder Nordkorea zu beobachten, sagte der mit Kritik an Trumps Politik ins Visier des Präsidenten geratene TV-Moderator. «Und jetzt haben wir König Donny den Achten, der zu Exekutionen aufruft. Es geht schnell.» Unter Trump würden in den USA wichtige Grundpfeiler der Demokratie eingerissen, «von der Pressefreiheit über die Wissenschaft, Medizin und Unabhängigkeit der Justiz bis zum Weissen Haus selbst». Kimmels entschuldigende Botschaft an die Briten: «Wir sind das reinste Chaos - und wir wissen, das betrifft auch euch.»