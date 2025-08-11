Kursbewegungen der u-blox Hldg Aktie zeigen eine positive Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf. Der Kurs liegt derzeit bei 108 Franken, was einem Anstieg von 47,12 Prozent seit Jahresbeginn entspricht. Die Aktie hat sich in den letzten 52 Wochen um 39,30 Franken nach oben bewegt und erreichte am 22. Juli 2025 ihr 52-Wochen-Hoch von 110 Franken.