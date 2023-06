Beim Halbleiterhersteller fehle derzeit die Visibilität, bemängelt die CS. Der Hauptgrund dafür sei die ausbleibende Erholung in China. Gleichzeitig habe die Region Americas im ersten Quartal geschwächelt und im zweiten gebe es nun auch in Europa Anzeichen der Schwäche, so der zuständige Analyst. Er sieht einen andauernden Trend in der Industrie in Bezug auf den allgemeinen Lagerabbau. Zudem seien weiterhin viele Industriekunden von Problemen in der Lieferkette Dritter betroffen und die Konsumentennachfrage sei schwach.