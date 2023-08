Die Aktien von U-blox brechen im frühen Handel am Freitag regelrecht ein. Das Unternehmen hat seine Guidance für das Gesamtjahr nach unten korrigiert, was an den Märkten nicht gut ankam. Die Halbjahreszahlen dagegen konnten noch überzeugen, jedoch stellte das Unternehmen eine Abschwächung in der zweiten Jahreshälfte in Aussicht.

18.08.2023 10:54