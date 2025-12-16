Ebenfalls habe die SER dem Antrag auf Befreiung von U-Blox von bestimmten Offenlegungspflichten stattgegeben, schreibt das Thalwiler Unternehmen weiter. Dazu gehören etwa der Geschäftsbericht 2025, das Führen einer Unternehmenskalenders, die Veröffentlichung von Management-Transaktionen oder sonstige Ad-hoc-Meldungen. Einzige Ausnahme bilde die Mitteilung zur Bekanntgabe des Datums der Dekotierung.