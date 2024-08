Alle Regionen und Marktsegmenten schrumpfen deutlich

In allen Regionen verzeichnete U-Blox deutliche Umsatzeinbussen. Am stärksten war das Minus in der Region Amerika ausgeprägt (-71 Prozent). Ähnliche Einbussen waren auch in Asien-Pazifik (-62 Prozent) und EMEA (-59 Prozent) zu verzeichnen.