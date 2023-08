Der Halbleiterhersteller U-Blox kooperiert mit dem US-Datenspezialisten Orbcomm beim Internet der Dinge (IoT), das über Satelliten läuft. Das Thalwiler Unternehmen werde das Satellitenkommunikationsprotokoll von Orbcomm in sein Chipset UBX-R52/S52 integrieren, teilte U-Blox am Dienstag in einem Communiqué mit, ohne finanzielle Details zu nennen.

15.08.2023 17:47