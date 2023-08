U-blox hat seine Ziele für das Gesamtjahr gesenkt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Demnach soll der Umsatz 6 Prozent unter dem Vorjahresniveau oder unverändert ausfallen. In konkreten Zahlen geht das Unternehmen von einem Minus von 39 Millionen bis zu einem Plus von 1 Million Franken aus.