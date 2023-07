Ziele bestätigt

"Das Umsatzwachstum in der ersten Hälfte des Jahres 2023 stimmt mit unserer Prognose vom März überein," sagte U-blox Chef Stephan Zizala in dem Communiqué. Das Unternehmen erwartet in 2023 unverändert einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 6 bis 16 Prozent. Bei der bereinigten EBITDA-Marge wird nach wie vor ein Wert zwischen 21 bis 24 Prozent und bei der bereinigten EBIT-Marge zwischen 14 und 18 Prozent angepeilt.