Bekanntlich will der Private-Equity-Investor Advent U-Blox über seine Tochter ZI Zenith übernehmen. Der Angebotspreis liegt bei 135 Franken je Anteilsschein.
Insgesamt hält Zenith damit inklusive bereits zugesagter und eigener Aktien 64,64 Prozent der U-Blox-Aktien. Das definitive Zwischenergebnis will Zenith am 15. Oktober vorlegen.
Noch läuft die Nachfrist, in der weiterhin Aktien angedient werden können. Erst am Donnerstag hatte Advent mitgeteilt, dass es den Angebotszeitraum nicht verlängern und auch den Angebotspreis nicht erhöhen wolle. Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal erwartet. Im Anschluss soll U-Blox von der Schweizer Börse SIX dekotiert werden.
cg/hr
(AWP)