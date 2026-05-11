Für Deutschland und Norwegen baut die Werft jeweils sechs U-Boote des neuen Typs 212CD, an dem auch die Kanadier interessiert sind. Die Buchstaben «CD» stehen für gemeinsames Design («Common Design»). Baugleichheit soll Kosten verringern und eine einfache Zusammenarbeit zwischen der Marine verschiedener Staaten ermöglichen. Die neuen U-Boote werden etwa 72 Meter lang sein - damit sind sie etwas länger als die aktuellen deutschen Boote der Klasse 212A. Die neue Klasse verfügt über eine verbesserte Sensorik und soll mit 30 Besatzungsmitgliedern fahren. Sie sei speziell für den Einsatz in der Arktis und unter Eis ausgelegt, so TKMS.