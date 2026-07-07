Dänemark will vorerst zwei Flugzeuge aus den USA kaufen, um die Arktis und den Nordatlantik besser überwachen zu können. Bei den Maschinen handle es sich um die P-8A Poseidon des Flugzeugbauers Boeing , teilte das Verteidigungsministerium mit. Die Flugzeuge seien besonders gut geeignet, um grosse Seegebiete zu überwachen und feindliche U-Boote aufzuspüren. Sie basieren auf der Passagiermaschine Boeing 737-800.