Digitale Lösungen immer wichtiger

Geldanlagen und damit insbesondere digitale Anlagelösungen gewinnen laut Studie daher zunehmend an Bedeutung. In den vergangenen Jahren haben die Banken verschiedene Wege eingeschlagen, um den Kunden ihr Angebot elektronisch zugänglich zu machen, sei dies via E-Banking mit dem Computer zuhause aus oder via Apps mit dem Smartphone.