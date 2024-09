Die Freizeit hat hingegen in jüngeren Jahren (16 bis 35 Jahre) einen höheren Stellenwert als in den Altersgruppen zwischen 35 und 65 Jahren, wie aus dem HR-Barometer 2024 hervorgeht. Grundsätzlich habe die Arbeit für Beschäftigte in der Schweiz aber einen hohen Stellenwert im Leben, teilten die Universität Luzern und die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich (ETH Zürich) am Mittwoch mit. Nur drei Prozent der über 2000 für den HR-Barometer Befragten gaben an, dass Arbeit in ihrem Leben eher oder voll und ganz unwichtig ist.