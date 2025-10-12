Der Gesamtarbeitsvertrag, der die Arbeitsbedingungen von rund 80'000 Beschäftigten im Baugewerbe der Schweiz festlegt, läuft Ende des Jahres aus - daran erinnerte die Gewerkschaft Unia am Samstag in einer Mitteilung. Ohne neue Vereinbarung drohe der Branche ein vertragsrechtliches Vakuum.