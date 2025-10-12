Die Maurer befürchten eine Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen und kündigten einen Streik für den 3. und 4. November an.
Der Gesamtarbeitsvertrag, der die Arbeitsbedingungen von rund 80'000 Beschäftigten im Baugewerbe der Schweiz festlegt, läuft Ende des Jahres aus - daran erinnerte die Gewerkschaft Unia am Samstag in einer Mitteilung. Ohne neue Vereinbarung drohe der Branche ein vertragsrechtliches Vakuum.
Die Gewerkschaften werfen dem Baumeisterverband vor, dass er die Arbeitszeit auf bis zu 50 Stunden pro Woche verlängern, die Arbeit auf Abruf verallgemeinern und die Kündigungsfristen für über 55-Jährige verkürzen wolle, während er gleichzeitig die Reallöhne senke.
