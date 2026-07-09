Bei Direktfahrten, wie sie für Kurierdienste typisch seien, falle der Prozessschritt der Sortierung naturgemäss weg. Der Gesetzgeber habe mit der Meldepflicht explizit eine Aufsicht über Kurierdienste beabsichtigt, um für alle Marktteilnehmer gleich lange Spiesse zu schaffen. Würden Anbieter ohne eigene Sortierzentren von der Regelung ausgenommen, würde dieser Zweck unterlaufen. Entscheidend sei, dass Uber Eats die gesamte Wertschöpfungskette gegenüber der Kundschaft steuere.