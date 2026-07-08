Die Lieferpause ergänzt bereits bestehende Schutzmassnahmen. Uber Eats informiert seine Fahrer bei orangefarbener oder roter Hitzewarnung per App und erinnert sie unter anderem daran, ausreichend zu trinken. Deliveroo hat nach eigenen Angaben die Liefergebiete verkleinert, um lange Fahrten zu vermeiden, und stellt eine Übersicht kostenloser Trinkwasserstellen zur Verfügung.