In Medienberichten wie in der «Financial Times» hatte es bereits am Wochenende unter Berufung auf Insider geheissen, dass Uber auch an grosse Anteilseigner der Berliner herangetreten sei mit der Bereitschaft, 38 Euro je Papier zu zahlen. Wie die Zeitung berichtete, wollten viele Investoren aber einen Preis von 40 Euro sehen. Am Mittwoch beendete die Delivery-Hero-Aktie den Xetra-Handel mit einem Schlusskurs von 39,35 Euro./men/jha/