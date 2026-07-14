Von Bloomberg hatte es am Nachmittag zuvor geheissen, Uber könnte Delivery Hero bei einem Angebot spürbar höher bewerten als es bis vor dem Bekanntwerden der fortgeschrittenen Gespräche an der Börse wert war. Die Nachrichtenagentur berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Bevor der Bericht bekannt wurde, notierte die Aktie bei knapp 37 Euro. Der Kurs sprang dann am Nachmittag hoch und schloss mit 5,8 Prozent im Plus bei 39,10 Euro. Nach der Bestätigung aus Berlin zog die Aktie nachbörslich um weitere 1,5 Prozent an. Uber will den Bloomberg-Informationen zufolge noch diese Woche eine Einigung mit Delivery Hero erzielen.