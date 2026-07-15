Nach Informationen von Bloomberg dreht es sich in den Gesprächen um einen Preis von rund 40 Euro je Aktie. Die Delivery-Hero-Aktie hat seit Bekanntwerden von Ubers Interesse im Mai bereits kräftig zugelegt und war am Dienstagabend mit einem Plus von fast sechs Prozent auf 39,10 Euro aus dem Handel gegangen. Am Mittwochmorgen büsste sie kurz nach Handelsstart jedoch knapp zwei Prozent auf 38,35 Euro ein. Damit gehörte sie zu den schwächsten Titeln im MDax , dem Index der mittelgrossen Werte.