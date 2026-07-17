Die Bewilligung setzt ein Urteil des Bundesgerichts aus dem Jahr 2025 um, wonach für über digitale Plattformen tätige Fahrdienstfahrer das Bundesgesetz über Arbeitsvermittlung und Personalverleih (AVG) gilt. Künftig arbeiten die Fahrer nach im Voraus festgelegten Einsatzplänen, die sich an ihrer Verfügbarkeit und der erwarteten Nachfrage orientieren. Während dieser Schichten müssen sie für Fahraufträge bereitstehen.