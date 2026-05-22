Aktuell halten die Niederländer Bloomberg zufolge noch etwa 16,8 Prozent, gefolgt von Aspex Management mit 14,4 Prozent. Die US-Bank Morgan Stanley, die den Kreisen zufolge Uber beim schnellen Ausbau ihres Anteils mittels Derivaten geholfen hat, verfügt einer Pflichtmitteilung vom Freitag zufolge vor allem indirekt durch Finanzinstrumente über 30 Prozent. Uber und die Bank hätten keinen Kommentar abgeben wollen, hiess es in dem Bericht weiter. Delivery Hero habe sich nicht umgehend äussern wollen.